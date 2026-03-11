Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

В Иране предупредили о риске подорожания нефти до $200 при затягивании войны

В случае затягивания совместной военной операции США и Израиля против Ирана мировые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent могут подняться до 200 долларов за баррель. Об этом заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», его слова приводит телеканал Al Alam.

Избежать реализации подобного сценария США и их союзникам не удастся даже при помощи «искусственных мер» по сдерживанию сырьевых котировок. Масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, по его мнению, неизбежно приведут к скачку мировых цен на сырье. «Ожидайте в скором времени цен на нефть в 200 долларов», — констатировал он.

После начала войны в Иране и блокировки Ормузского пролива цены на нефть перешли к стремительному росту. На пике сырьевые котировки вплотную приближались к 120 долларам за баррель, однако к настоящему времени они стабилизировались в районе 90 долларов.

Несмотря на это, цена Brent все еще значительно превышает уровни, фиксировавшиеся до начала операции США и Израиля в Иране. Ради сдерживания сырьевых котировок президент США Дональд Трамп ранее анонсировал смягчение санкций в отношении нефтяной отрасли других стран.

Свыше трех десятков стран-членов Международного энергетического агентства (МЭА), в свою очередь, высвободили из резервов 400 миллионов баррелей. Впрочем, ряд экспертов полагает, что эти меры не помогут надолго стабилизировать стоимость Brent при затягивании войны в Иране. Более оптимальным исходом для глобального энергорынка стало бы скорое прекращение конфликта на Ближнем Востоке и разблокировка Ормузского пролива.