Экономика
17:46, 11 марта 2026Экономика

Ряд стран пошли на беспрецедентные меры из-за проблем с нефтью

CNBC: Страны — члены МЭА решили высвободить 400 миллионов баррелей нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Перебои с поставками нефти из-за иранского кризиса вынудили 32 страны-члена Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить из резервов 400 миллионов баррелей нефти. Об этом сообщил канал CNBC.

Отмечается, что это крупнейшее в истории агентства извлечение аварийных запасов. Впрочем, конкретные сроки поступления этой нефти на рынок пока не называются. Речь идет лишь о периоде времени, соответствующем обстоятельствам каждого из государств, входящих в эту организацию.

Как пояснил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, проблемы на нефтяном рынке, с которыми приходится сталкиваться, беспрецедентны по своим масштабам, поэтому страны — члены МЭА отреагировали на них экстренными коллективными действиями беспрецедентного масштаба.

Отмечается, что в настоящее время члены МЭА владеют более чем 1,2 миллиардами баррелей государственных аварийных запасов нефти, а также еще 600 миллионами баррелей промышленных запасов, находящихся в распоряжении правительства.

До этого о распечатке национальных стратегических запасов нефти заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Позже об аналогичных шагах сообщили власти Германии.

