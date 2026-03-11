Ведущей экономике Евросоюза стало не хватать нефти

DPA: Германия распечатает стратегический нефтяной запас из-за ситуации в Иране

Власти Германии решили высвободить часть стратегического нефтяного резерва. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на новостное агентство DPA.

Причиной принятого решения стал скачок цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь, агентство Handelsblatt процитировало министра экономики ФРГ Катерину Райхе, которая заявила, что инициатором высвобождения нефтяных резервов стало Международное энергетическое агентство. Оно призвало участников выбросить на рынок до 400 миллионов баррелей сырой нефти. Если эту идею одобрят, то из немецких запасов извлекут около 18 миллионов баррелей нефти, или одну пятую часть общего резерва.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что страна распечатает национальные стратегические запасы нефти. На такой шаг Токио оказался вынужден пойти из-за ситуации в Персидском заливе и сложностей с транспортировкой энергоносителей через Ормузский пролив.

