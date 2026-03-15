02:46, 15 марта 2026Мир

Трамп пообещал вернуть санкции против России

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил о том, что вернет связанные с нефтью санкции против России.

Однако американский лидер отметил, что сделает это лишь тогда, когда стабилизируются цены на энергоресурсы, подорожавшие из-за атак США на Иран..

«Как только кризис завершится, они [санкции] вернутся», — добавил Трамп.

В завершении американский президент подчеркнул, что облегчение санкции связано с тем, что он хочет доступной нефти для мира.

Ранее США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Однако это понравилось не всем странам.

