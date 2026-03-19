Венгрия и Словакия заблокировали кредит Украине и санкции против России

Несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Странами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия.

В коммюнике по итогам саммита ЕС сказано, что политики проговорили последние вопросы, связанные непосредственно с Украиной. Весь текст, изложенный в EUCO 2/26, «был решительно поддержан 25 главами правительств». При этом в их число не вошли две европейские страны — Венгрия и Словакия.

Как писала газета Politico, саммит ЕС стал практически полем битвы.

Предполагается, что решение касается поставок нефти и газа из России обеим странам. Недавно, в частности, президент России заявил о готовности поставлять Европе энергоносители, при этом уточнив, что это произойдет при условии определенного «сигнала». Российский лидер добавил, что Москва продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются надежными партнерами. Тогда же среди них он назвал Словакию и Венгрию.

Как на вето Венгрии отреагировали в ЕС?

После саммита ЕС председатель Евросовета Антониу Кошта резко раскритиковал решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокировке кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Он заявил, что Орбаном была «пересечена красная линия».

Помимо этого, Кошта раскритиковал поведение Орбана, назвав его неприемлемым. Условия взаимодействия и поддержки, лежащие в основе ЕС, якобы не были соблюдены со стороны венгерского правительства. По мнению Кошты, ни один лидер ранее не перешагивал «этой красной линии».

Во время закрытой встречи глав МИД ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефель «очень прямо» заявил своему коллеге из Венгрии Петеру Сийярто, что позицию страны по кредиту Киеву «больше нельзя терпеть». Орбан же якобы должен понять, что он постоянно проверяет пределы терпения остальных членов ЕС.

Что насчет решения Венгрии сказали в России?

Решение венгерского правительства оценила депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, в последние дни страны ЕС шантажировали Венгрию ради выделения кредита Украине и введения новых санкций против России. Такой подход не в последнюю очередь мог повлиять на решение страны наложить вето, считает она.

Венгрию уговаривали согласиться на кредит и санкции очень странным путем — путем угроз Светлана Журова депутат Госдумы

В продолжение парламентарий заявила, что Венгрии пообещали отремонтировать «Дружбу» — нефтепровод, важный для страны. Но все это только при условии согласования кредита, уточнила она и добавила, что поставки нефти тоже бы потом контролировались.

В связи с этим чиновница предположила, что лидер Венгрии Виктор Орбан наконец понимает, насколько дорого должны обойтись все новые решения ЕС, касающиеся и поддержки Украины, и поставок энергоносителей. На фоне этого политик не хочет принимать участие в невыгодном предприятии, указала она.

При этом можно было «просто договариваться о поставках с Россией», а не через кучу посредников. Теперь же шантаж со стороны ЕС лишь углубил мнение Орбана о том, что интересы его страны учитываются в последнюю очередь, уверена российская чиновница.

Финансирование украинской армии теперь находится под угрозой

Politico писало, что из-за решения Венгрии на саммите ЕС о блокировке кредита Украине президент Владимир Зеленский впадет в ярость. Именно от этого кредита зависит, способен ли дальше Киев продолжать сражаться с Россией, пояснили авторы материала.

В целом же тема Украины в последнее время стала камнем преткновения для европейских стран. Так что уже не удивительно, что саммит ЕС стал практически полем битвы на фоне «взрывоопасной повестки дня».

Тем временем Зеленский заявил, что сейчас не существует альтернативных вариантов финансирования ВСУ, кроме кредита от ЕС. На фоне этого он призывал лидеров европейского объединения разблокировать пакет поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро, который сейчас останавливает Венгрия.

В Мадриде после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом украинский лидер заявил, что финансирование уже согласовано до конца 2025 года. Таким образом, оно должно быть реализовано сейчас, писал портал Euractiv.