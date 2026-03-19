Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 19 марта 2026Мир

Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о выделении €90 млрд Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Об этом свидетельствует коммюнике по итогам саммита ЕС.

«Европейский совет обсудил последние события, касающиеся Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 2/26, был решительно поддержан 25 главами государств и правительств», — говорится в документе.

Как утверждается в коммюнике, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ при условии определенного «сигнала». Российский лидер добавил, что Москва продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok