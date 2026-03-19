Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о выделении €90 млрд Украине

Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Об этом свидетельствует коммюнике по итогам саммита ЕС.

«Европейский совет обсудил последние события, касающиеся Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 2/26, был решительно поддержан 25 главами государств и правительств», — говорится в документе.

Как утверждается в коммюнике, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

9 марта президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ при условии определенного «сигнала». Российский лидер добавил, что Москва продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию.