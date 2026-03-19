В России отреагировали на решение Венгрии заблокировать кредит Украине

Депутат Журова: Венгрию не устроил шантаж Европа из-за кредита Украине

Страны Евросоюза в последние дни шантажировали Венгрию ради выделения кредита Украине и введения новых санкций против России — такой подход не в последнюю очередь мог повлиять на решение страны наложить вето, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Венгрию уговаривали согласиться на кредит и санкции очень странным путем — путем угроз. Пообещали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но только при условии согласования кредита. При этом поставки нефти по нему тоже будут происходить под контролем. Очень странный шантаж», — заметила Журова.

Она предположила, что глава Венгрии Виктор Орбан понимает, насколько дорого обойдутся все новые решения Евросоюза, касающиеся и поддержки и Украины, и поставок газа, и не хочет принимать участие в таком невыгодном предприятии.

«Можно было просто договариваться о поставках с Россией, а теперь сразу куча посредников. Думаю, что шантаж в этом случае только углубил убежденность Орбана в том, что интересы его страны, его народа учитываются в последнюю очередь», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что Венгрия на саммите Европейского союза (ЕС) отказалась снять вето с нового пакета санкций против России и планов по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро.

