Раскрыто решение Венгрии по кредиту для Украины

Венгрия отказалась снять вето с санкций против России и выделения Киеву кредита

Венгрия на саммите Европейского союза (ЕС) отказалась снять вето с нового пакета санкций против России и планов по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее издание Politico писало, что если Венгрия на саммите ЕС 19 марта не снимет вето на выделение Украине 90 миллиардов евро, украинский лидер Владимир Зеленский впадет в ярость.

19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддержит выделение Евросоюзом кредита на 90 миллиардов евро для Украины, если Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».