Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 19 марта 2026

Раскрыто решение Венгрии по кредиту для Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Венгрия на саммите Европейского союза (ЕС) отказалась снять вето с нового пакета санкций против России и планов по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее издание Politico писало, что если Венгрия на саммите ЕС 19 марта не снимет вето на выделение Украине 90 миллиардов евро, украинский лидер Владимир Зеленский впадет в ярость.

19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддержит выделение Евросоюзом кредита на 90 миллиардов евро для Украины, если Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok