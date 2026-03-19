Орбан назвал условие поддержки кредита для Украины

Будапешт поддержит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро для Украины, если Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Такое условие назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.
«Мы готовы поддержать Украину, когда получим свою нефть, заблокированную ими», — отметил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС разблокировать пакет поддержки, заблокированный Венгрией из-за недостижения договоренностей по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что альтернативы кредиту у Киева нет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей.