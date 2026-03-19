12:38, 19 марта 2026Мир

Орбан назвал условие поддержки кредита для Украины

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Будапешт поддержит выделение Европейским союзом (ЕС) кредита на 90 миллиардов евро для Украины, если Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Такое условие назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.

«Мы готовы поддержать Украину, когда получим свою нефть, заблокированную ими», — отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС разблокировать пакет поддержки, заблокированный Венгрией из-за недостижения договоренностей по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что альтернативы кредиту у Киева нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей.

