Euractiv: Зеленский признал, что у Украины не существует альтернативы кредиту ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европейского союза (ЕС) разблокировать пакет поддержки Киева в размере 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией из-за недостижения договоренностей по нефтепроводу «Дружба». Глава Украины напомнил, что кредит уже был согласован до конца прошлого года и теперь финансирование должно быть реализовано, передает Euractiv.

«Мы рассчитываем, что страны ЕС найдут способы решить эту проблему», — указал он, добавив, что в ином случае стоит рассмотреть вероятность пересмотра соглашения, которое он также назвал несправедливым.

Альтернативы кредиту нет, уверен Зеленский

На данный момент Венгрия отказывается ратифицировать данный пакет и требует от Украины, чтобы она восстановила поврежденный нефтепровод «Дружба», по которому происходят поставки российской нефти. Наложенное Будапештом вето не дает Киеву получить ключевую финансовую поддержку, которая в первую очередь должна пойти на укрепление обороноспособности страны (на эти цели заложено около 60 миллиардов), а 30 миллиардов евро должны пойти на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку.

Нефтепровод «Дружба» Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Альтернативы кредиту в размере 90 миллиардов евро нет», — подчеркнул он, отметив, что, хотя механизм предоставления средств может измениться, поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должна прекращаться.

Европейские лидеры ополчились на Будапешт из-за Киева

По сообщению Politico, лидеры стран ЕС рассматривают меры воздействия на Венгрию из-за блокировки кредита Украине. В первую очередь обсуждается вопрос парламентских выборов, которые пройдут в стране уже в следующем месяце.

«Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией — например, он не лишил Будапешт права голоса, — эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов... Расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если [премьер-министр Виктор] Орбан будет переизбран», — говорится в материале.

В случае же переизбрания Орбана может быть выбран курс на более жесткую линию поведения. В частности, допускается лишение страны права голоса в объединении. Для этого может быть применена седьмая статья договора Евросоюза.

Зеленский отправился по странам Европы, чтобы не уйти в забвение

Глава Украины в эти дни организовал поездку по странам Европы. Как пишет The Telegraph, его поездки в Лондон, где он встретился с королем Карлом III, и Париж с Мадридом являются не чем иным, как напоминанием о ситуации на Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке, на который сместилось мировое внимание.

Визиты в Лондон и Париж являются скорее отчаянным напоминанием о положении Киева из материала The Telegraph

Как отмечает британский военный аналитик Александр Меркурис, сейчас в ВСУ наблюдается критическая нехватка ракет класса «воздух-воздух», что крайне затрудняет борьбу с российскими беспилотниками. Однако перспективы Украины получить сейчас вооружение хотя бы от США он посчитал крайне низкими, так как в сложившейся ситуации Штаты теперь будут годами восполнять израсходованное ими в борьбе против Ирана оружие.