09:57, 19 марта 2026

«Альтернативы нет». Зеленский призвал страны ЕС разблокировать пакет поддержки на 90 миллиардов евро ради армии

Анастасия Алимпиева
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европейского союза (ЕС) разблокировать пакет поддержки Киева в размере 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией из-за недостижения договоренностей по нефтепроводу «Дружба». Глава Украины напомнил, что кредит уже был согласован до конца прошлого года и теперь финансирование должно быть реализовано, передает Euractiv.

«Мы рассчитываем, что страны ЕС найдут способы решить эту проблему», — указал он, добавив, что в ином случае стоит рассмотреть вероятность пересмотра соглашения, которое он также назвал несправедливым.

На данный момент Венгрия отказывается ратифицировать данный пакет и требует от Украины, чтобы она восстановила поврежденный нефтепровод «Дружба», по которому происходят поставки российской нефти. Наложенное Будапештом вето не дает Киеву получить ключевую финансовую поддержку, которая в первую очередь должна пойти на укрепление обороноспособности страны (на эти цели заложено около 60 миллиардов), а 30 миллиардов евро должны пойти на макрофинансовую помощь и бюджетную поддержку.

«Альтернативы кредиту в размере 90 миллиардов евро нет», — подчеркнул он, отметив, что, хотя механизм предоставления средств может измениться, поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должна прекращаться.

По сообщению Politico, лидеры стран ЕС рассматривают меры воздействия на Венгрию из-за блокировки кредита Украине. В первую очередь обсуждается вопрос парламентских выборов, которые пройдут в стране уже в следующем месяце.

«Хотя блок до сих пор избегал крупной конфронтации с Венгрией — например, он не лишил Будапешт права голоса, — эта осторожная позиция вполне может измениться после выборов... Расплата неизбежна независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля, но наступит гораздо быстрее, если [премьер-министр Виктор] Орбан будет переизбран», — говорится в материале.

В случае же переизбрания Орбана может быть выбран курс на более жесткую линию поведения. В частности, допускается лишение страны права голоса в объединении. Для этого может быть применена седьмая статья договора Евросоюза.

Зеленский отправился по странам Европы, чтобы не уйти в забвение

Глава Украины в эти дни организовал поездку по странам Европы. Как пишет The Telegraph, его поездки в Лондон, где он встретился с королем Карлом III, и Париж с Мадридом являются не чем иным, как напоминанием о ситуации на Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке, на который сместилось мировое внимание.

Визиты в Лондон и Париж являются скорее отчаянным напоминанием о положении Киева

из материала The Telegraph

Как отмечает британский военный аналитик Александр Меркурис, сейчас в ВСУ наблюдается критическая нехватка ракет класса «воздух-воздух», что крайне затрудняет борьбу с российскими беспилотниками. Однако перспективы Украины получить сейчас вооружение хотя бы от США он посчитал крайне низкими, так как в сложившейся ситуации Штаты теперь будут годами восполнять израсходованное ими в борьбе против Ирана оружие.

