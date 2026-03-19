Зеленский назвал единственный способ финансирования ВСУ

Euractiv: Зеленский заявил, что у Украины нет альтернативы кредиту Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не существует других вариантов финансирования Вооруженных сил страны (ВСУ), кроме кредита от Европейского союза (ЕС). Об этом написал портал Euractiv.

В публикации сообщается, что накануне Зеленский призвал лидеров Евросоюза разблокировать пакет поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро, который сейчас останавливает Венгрия.

«Выступая в Мадриде после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписания соглашений об обороне и сотрудничестве, Зеленский заявил, что финансирование уже согласовано до конца 2025 года и должно быть реализовано сейчас», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что если Венгрия на саммите ЕС 19 марта не снимет вето на выделение Украине 90 миллиардов евро, Зеленский впадет в ярость. Саммит Евросоюза станет практически полем битвы, писала газета Politico.