08:46, 19 марта 2026

Зеленский назвал единственный способ финансирования ВСУ

Euractiv: Зеленский заявил, что у Украины нет альтернативы кредиту Евросоюза
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не существует других вариантов финансирования Вооруженных сил страны (ВСУ), кроме кредита от Европейского союза (ЕС). Об этом написал портал Euractiv.

В публикации сообщается, что накануне Зеленский призвал лидеров Евросоюза разблокировать пакет поддержки Украины на сумму 90 миллиардов евро, который сейчас останавливает Венгрия.

«Выступая в Мадриде после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом и подписания соглашений об обороне и сотрудничестве, Зеленский заявил, что финансирование уже согласовано до конца 2025 года и должно быть реализовано сейчас», — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что если Венгрия на саммите ЕС 19 марта не снимет вето на выделение Украине 90 миллиардов евро, Зеленский впадет в ярость. Саммит Евросоюза станет практически полем битвы, писала газета Politico.

