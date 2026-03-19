На Западе рассказали о способном повергнуть Зеленского в ярость возможном решении ЕС

Politico: Решение ЕС на саммите может повергнуть Зеленского в ярость

Если Венгрия на саммите ЕС 19 марта не снимет вето на выделение Украине 90 миллиардов евро, украинский лидер Владимир Зеленский впадет в ярость. С таким прогнозом выступила газета Politico.

«Выделение Украине 90 миллиардов евро, от которого будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия свое вето», — пишет автор материала. Он также подчеркивает, что тема Украины в последнее время стала камнем преткновения для европейских стран.

По его мнению, завтрашний саммит Евросоюза станет практически полем битвы, и лидеры будут вынуждены столкнуться с «взрывоопасной повесткой дня».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не позволит Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей.