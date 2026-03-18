Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 18 марта 2026Мир

В Венгрии ответили Зеленскому на попытку шантажа

Орбан: Венгрия не позволит лишить ее выгодных энергоносителей из России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не позволит украинскому президенту Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей. Такое мнение он выразил на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше, передает РИА Новости.

«Нам предстоит битва в Брюсселе, потому что, как вы знаете, украинцы и Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод "Дружба"», — рассказал премьер, отметив, что на фоне отказа от российских энергоносителей в других европейских странах цена на бензин в четыре раза выше, чем в Венгрии.

По словам Орбана отказ от российских энергоносителей грозит потерей месячной зарплаты. «Мы не можем позволить Зеленскому шантажом лишить Венгрию дешевой российской энергии», — пояснил он.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила на Украину комиссию, которая должна провести инспекцию на нефтепроводе. Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал их «какими-то людьми» и заявил, что ему неизвестны причины их визита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok