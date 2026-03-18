В Венгрии ответили Зеленскому на попытку шантажа

Орбан: Венгрия не позволит лишить ее выгодных энергоносителей из России

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не позволит украинскому президенту Владимиру Зеленскому шантажом лишить ее выгодных российских энергоносителей. Такое мнение он выразил на предвыборном мероприятии в Дунауйвароше, передает РИА Новости.

«Нам предстоит битва в Брюсселе, потому что, как вы знаете, украинцы и Зеленский решили ввести против Венгрии нефтяную блокаду и заблокировали нефтепровод "Дружба"», — рассказал премьер, отметив, что на фоне отказа от российских энергоносителей в других европейских странах цена на бензин в четыре раза выше, чем в Венгрии.

По словам Орбана отказ от российских энергоносителей грозит потерей месячной зарплаты. «Мы не можем позволить Зеленскому шантажом лишить Венгрию дешевой российской энергии», — пояснил он.

11 марта стало известно, что Венгрия отправила на Украину комиссию, которая должна провести инспекцию на нефтепроводе. Тогда украинский президент Владимир Зеленский назвал их «какими-то людьми» и заявил, что ему неизвестны причины их визита.