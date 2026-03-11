Реклама

Зеленский описал делегацию из Венгрии словами «приехали какие-то люди»

Зеленский: Мне не известно, что на Украине делает делегация из Венгрии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Киев не располагает данными о целях визита делегации из Венгрии, прибывшей на Украину. Словами «приехали какие-то люди» визит команды из Будапешта описал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram агентство УНИАН.

«Что делает здесь делегация, мне неизвестно. Министр иностранных дел [Андрей Сибига] сказал, что приехали какие-то люди», — заявил лидер.

Зеленский также рассказал, что пообещал назвать Европейскому союзу даты возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».

