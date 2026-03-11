Реклама

12:41, 11 марта 2026Мир

Венгрия отправила комиссию на Украину

Виктория Кондратьева
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгерская комиссия во главе с госсекретарем Габором Чепеком отправилась на Украину для инспекции нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил представитель правительства республики Золтан Ковач, передает РИА Новости

«Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд в страну и как будет развиваться ситуация после их прибытия в Киев», — сказал Ковач.

Ранее Венгрия остановила поставки дизеля Украине и заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение транзита российской нефти. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Киев пытается спровоцировать энергокризис в стране перед выборами.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отказывал Будапешту в проведении инспекции. Украинские власти утверждали, что «Дружба» не функционирует из-за ударов. Однако позже украинский лидер заявил о нежелании восстанавливать нефтепровод. «Это моя позиция. Потому что это российская нефть», — сказал он.

