10:44, 6 марта 2026

Венгрия решила оставить Украину без топлива из-за «Дружбы»

Орбан: Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок из-за «Дружбы»
Вячеслав Агапов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Об этом решении заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

В эфире радио Kossuth политик предупредил, что Венгрия прекратит поставки важных для Киева ресурсов через свою территорию.

«Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», — пообещал он.

Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент Украины Владимир Зеленский — он заявил, что может передать адрес Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы с ним «пообщались на своем языке». По словам Орбана, вступление Украины в ЕС уничтожило бы не только венгерских фермеров, но и всю венгерскую национальную экономику.

«Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить и мы не допустим Украину в ЕС», — заявил он.

Венгерский премьер уже обещал заблокировать кредиты Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». Словакия, в свою очередь, прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Обе страны заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы.

