07:06, 18 марта 2026

«Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз уже согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро, сообщило Болгарское национальное радио.

Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен

неназванный диписточник в Брюсселе

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева. По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский хочет получить деньги от Брюсселя, он должен открыть нефтепровод «Дружба».

Нет нефти — нет денег

Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии

Параграф о кредите Украине исчез из заявления ЕС по нефтепроводу «Дружба»

В обновленной версии совместного заявления Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты исчез пункт о кредите Украине на 90 миллиардов евро и новых санкциях против России. Изначально в тексте говорилось, что запуск «Дружбы» станет необходимым шагом для возвращения к переговорам о кредите. Однако в текущей версии осталось только то, что Евросоюз предложил Украине техническую и финансовую помощь для восстановления поставок нефти. Киев согласился на это предложение.

Материалы по теме:
«Это долг каждой нации». Макрон гарантировал Киеву кредит на 90 миллиардов евро и попросил быстрее починить «Дружбу»
«Это долг каждой нации». Макрон гарантировал Киеву кредит на 90 миллиардов евро и попросил быстрее починить «Дружбу»
13 марта 2026
Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?
Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?
17 марта 2026

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее отметил, что предоставление Евросоюзом кредита не может быть связано с работой нефтепровода.

Однако, по данным Politico, ЕС планировал пообещать Орбану обеспечить возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба» в обмен на отказ от блокировки финансирования Украины.

У него [Орбана] будет его чертов трубопровод. История с «Дружбой» совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в его кампании

Politico

Венгрия решила оставить Украину без топлива из-за «Дружбы»

В начале марта Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». По его словам, Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр считает, что вступление Украины в ЕС уничтожило бы не только венгерских фермеров, но и всю национальную экономику страны.

Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить и мы не допустим Украину в ЕС

Виктор ОрбанПремьер-министр Венгрии

Премьер Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что Еврокомиссия недостаточно давит на Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по «Дружбе».

Быстрее восстановить нефтепровод «Дружба» Украину призвал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере. В свою очередь он гарантировал Киеву кредит.

Последние новости

«Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

Названо количество уничтоженных Starlink в Харьковской области

Рубио жестко высказался об американских СМИ после одной публикации

Бензин в США подорожал до максимума за три года

Россия подтвердила готовность принять премьера одной европейской страны

Дмитриев оценил ситуацию в Ормузском проливе

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Платная реакция под постом сделала российского подростка спонсором террористов

Российский город погрузился в туман

Мужчина продемонстрировал девушке необычный навык в постели и лишился ее навсегда

Все новости
