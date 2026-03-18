«Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

Европейский союз уже согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро, сообщило Болгарское национальное радио.

Я ожидаю, что решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен неназванный диписточник в Брюсселе

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что продолжит блокировать кредит ЕС для Киева. По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский хочет получить деньги от Брюсселя, он должен открыть нефтепровод «Дружба».

Нет нефти — нет денег Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Параграф о кредите Украине исчез из заявления ЕС по нефтепроводу «Дружба»

В обновленной версии совместного заявления Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошты исчез пункт о кредите Украине на 90 миллиардов евро и новых санкциях против России. Изначально в тексте говорилось, что запуск «Дружбы» станет необходимым шагом для возвращения к переговорам о кредите. Однако в текущей версии осталось только то, что Евросоюз предложил Украине техническую и финансовую помощь для восстановления поставок нефти. Киев согласился на это предложение.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее отметил, что предоставление Евросоюзом кредита не может быть связано с работой нефтепровода.

Однако, по данным Politico, ЕС планировал пообещать Орбану обеспечить возобновление поставок по нефтепроводу «Дружба» в обмен на отказ от блокировки финансирования Украины.

У него [Орбана] будет его чертов трубопровод. История с «Дружбой» совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа в его кампании Politico

Венгрия решила оставить Украину без топлива из-за «Дружбы»

В начале марта Орбан заявил, что Венгрия остановит транзит важных для Украины поставок из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». По его словам, Будапешт не поддастся на шантаж Киева, не отправит ему деньги и не пустит его в ЕС, несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр считает, что вступление Украины в ЕС уничтожило бы не только венгерских фермеров, но и всю национальную экономику страны.

Мы не будем давать деньги украинцам, которые они успешно вымогают у других стран ЕС, мы не будем платить и мы не допустим Украину в ЕС Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Премьер Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, подчеркнул, что Еврокомиссия недостаточно давит на Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по «Дружбе».

Быстрее восстановить нефтепровод «Дружба» Украину призвал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере. В свою очередь он гарантировал Киеву кредит.