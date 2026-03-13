Макрон заявил о необходимости восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Украину призвали быстрее восстановить нефтепровод «Дружба». С такой просьбой обратился президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь он гарантировал Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

«Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее», — сказал он и отметил, что знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере.

президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

Зеленский заявил о необходимости полутора-двух месяцев на открытие «Дружбы»

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что обсуждал обязательства Киева по восстановлению нефтепровода с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой.

«В последних наших разговорах мы договорились, что Украина должна дать президентам ЕС дату возможного возобновления работы [нефтепровода]. Наш "Нафтогаз" сказал, что нужно примерно полтора-два месяца», — отметил Зеленский.

Венгрия заподозрила Украину в обмане по поводу неработоспособности нефтепровода

Украина заявляла, что «Дружба» не функционирует из-за ударов. 11 марта Венгрия направила на Украину комиссию с целью инспекции трубопровода, но ее не допустили до места. Зеленский заявил, что Киев не располагает данными о целях визита венгерской делегации.

«Думаю, что Зеленский и его окружение не пускают нас туда, потому что тогда выяснится, что они говорят неправду», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что эксперты из Венгрии считают, что нефтепровод может быть открыт. Они хотели осмотреть место, где его перекрыли.

До этого Орбан пообещал заблокировать кредиты Евросоюза (ЕС) на сумму 90 миллиардов евро для Киева до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по разрушенному нефтепроводу «Дружба». Решение поддержал премьер-министр Словакии, заявив, что республика готова перенять от Венгрии эстафету блокирования кредита ЕС на 90 миллиардов евро, чтобы добиться восстановления прокачки нефти в страну через Украину.

Макрон гарантировал Киеву кредит на 90 миллиардов евро

Несмотря на то что первые выплаты обещанного Украине кредита были заблокированы Венгрией, Макрон гарантировал выдачу кредита. «Если возникнут разногласия, долг каждой нации — выполнить данные обещания и политические обязательства, которые были взяты всеми в декабре», — сказал он. Его слова передает издание Le Figaro.

Французский лидер также сообщил, что «Россия ошибается, если надеется, что война в Иране даст ей передышку».

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке Макрон заявил, что позиция Франции носит оборонительный характер. Financial Times сообщала, что Франция и Италия вступили в переговоры с Ираном, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив. При этом, как пишет портал Yahoo со ссылкой на анонимного французского чиновника, у страны есть тайные каналы связи с Ираном.