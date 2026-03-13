Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 13 марта 2026Мир

Орбан объяснил недопуск Венгрии к «Дружбе»

Орбан: Украина не пускает венгерских экспертов к «Дружбе», чтобы скрыть обман
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина не пускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть свой обман о его якобы неисправности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Думаю, что [украинский лидер Владимир] Зеленский и его окружение не пускают нас туда, потому что тогда выяснится, что они говорят неправду», — сказал политик.

Орбан рассказал, что эксперты из Венгрии считают, что нефтепровод может быть открыт. Они хотели осмотреть место, где его перекрыли.

11 марта Венгрия отправила комиссию на Украину с целью инспекции нефтепровода. Владимир Зеленский заявил, что «приехали какие-то люди» и причины визита ему неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Повышенная потливость оказалась признаком нескольких серьезных заболеваний

    Россиянин с деменцией пришел обнаженным в госпиталь Таиланда и заговорил сам с собой

    Каллас назвали разочарованным вассалом

    Стоимость одного редкого газа удвоилась из-за перекрытия Ормузского пролива

    Лукашенко жестко высказался об атаке на Иран

    Шаляпин заступился за Славу после скандального концерта

    Россиянам раскрыли способы сэкономить на шиномонтаже

    Оценены шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром НХЛ по итогам сезона

    В Европарламенте выступили с резким заявлением о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok