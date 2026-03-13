Орбан объяснил недопуск Венгрии к «Дружбе»

Орбан: Украина не пускает венгерских экспертов к «Дружбе», чтобы скрыть обман

Украина не пускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть свой обман о его якобы неисправности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Думаю, что [украинский лидер Владимир] Зеленский и его окружение не пускают нас туда, потому что тогда выяснится, что они говорят неправду», — сказал политик.

Орбан рассказал, что эксперты из Венгрии считают, что нефтепровод может быть открыт. Они хотели осмотреть место, где его перекрыли.

11 марта Венгрия отправила комиссию на Украину с целью инспекции нефтепровода. Владимир Зеленский заявил, что «приехали какие-то люди» и причины визита ему неизвестны.