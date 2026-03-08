Премьер Фицо: Зеленский не собирается продолжать прокачку нефти для Словакии

Для Словакии крайне необходимы поставки нефти, проходящие через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба», однако украинский лидер Владимир Зеленский не собирается их продолжать. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Поставки нефти через территорию Украины для нас жизненно важны. Однако, очевидно, что Зеленский не собирается их продолжать, что для нас означает огромные потери как на цене сырья, так и на транспортных сборах», — подчеркнул глава словацкого правительства.

Фицо добавил, что Словакия готова перенять от Венгрии эстафету блокирования кредита Европейского союза (ЕС) на сумму 90 миллиардов евро, чтобы добиться восстановления прокачки нефти в республику через Украину.

6 марта Фицо жестко высказался в адрес Зеленского, отметив, что украинский лидер не должен думать, что все вокруг будут исполнять его желания. По его словам, президент Украины делает вид, что нефтепровод «Дружба» поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так.