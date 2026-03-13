Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 13 марта 2026Мир

Макрон сделал заявление о нефтепроводе «Дружба»

Макрон: Необходимо как можно быстрее восстановить работу нефтепровода «Дружба»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Необходимо как можно быстрее восстановить работу нефтепровода «Дружба». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

«Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее», — сказал он.

По словам французского лидера, он знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Андраш Ласло заявил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро было принято после того, как Киев прекратил поставки по нефтепроводу «Дружба».

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Однако глава государства подчеркнул, что российской стороне «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    В России назвали сообщения о передаче Москвой разведданных Тегерану вбросом

    Банковские вклады в России стали менее выгодными

    Войне США с Ираном предрекли скорое окончание

    Правнучку Хрущева признали иноагентом после ее слов о Крыме

    Мистер Zero появился у расправившегося с сыном и матерью российского рок-музыканта

    Суд национализировал крупную российскую типографию

    Спор соседей о траве закончился двумя трупами в российском регионе

    Заочно осужденного в России журналиста признали иноагентом

    Россиянам назвали способы уехать отдохнуть на неделю и не разориться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok