Макрон сделал заявление о нефтепроводе «Дружба»

Макрон: Необходимо как можно быстрее восстановить работу нефтепровода «Дружба»

Необходимо как можно быстрее восстановить работу нефтепровода «Дружба». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

«Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее», — сказал он.

По словам французского лидера, он знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Андраш Ласло заявил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро было принято после того, как Киев прекратил поставки по нефтепроводу «Дружба».

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Однако глава государства подчеркнул, что российской стороне «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».

