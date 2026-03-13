В Европарламенте выступили с резким заявлением о Зеленском

Депутат ЕП Ласло: Зеленский — лжец, пытающийся вмешаться в выборы в Венгрии

Венгерский депутат Европейского парламента (ЕП) Андраш Ласло назвал президента Украины Владимира Зеленского лжецом и обвинил его в попытке вмешательства в предстоящие парламентские выборы в Венгрии. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Зеленский — лжец, пытающийся вмешаться в наши выборы. Мы этого не потерпим», — написал он.

Парламентарий напомнил, что решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро было принято после того, как Киев прекратил поставки по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Орбан заявил, что Украина не пускает венгерских экспертов к «Дружбе», чтобы скрыть свой обман о якобы неисправности нефтепровода.

11 марта Венгрия направила на Украину комиссию с целью инспекции трубопровода. Владимир Зеленский заявил, что Киев не располагает данными о целях визита венгерской делегации.