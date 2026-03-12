Названа причина недопущения прибывшей на Украину делегации из Венгрии до «Дружбы»

Светов: Зеленский намеренно блокирует «Дружбу» перед выборами в Венгрии

Украина не допустила делегацию из Венгрии до нефтепровода «Дружба», через который Будапешт получает нефть из России. Это было сделано намеренно, считает политолог Юрий Светов. Его слова приводит «Царьград».

Украинские власти ранее утверждали, что «Дружба» не функционирует из-за ударов. В свою очередь, венгерская сторона захотела в этом убедиться. 11 марта стало известно, что Венгрия отправила комиссию на Украину с целью инспекции нефтепровода. Тогда украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «приехали какие-то люди» и причины визита ему неизвестны.

Зеленский блокирует «Дружбу» намеренно, чтобы ухудшить экономическое положение европейской страны накануне выборов, которые пройдут в апреле. «На венгров оказывается разнообразное давление, чтобы они отвернулись от [действующего премьер-министра Виктора] Орбана. А энергетика — это часть позитивной программы, которую Орбан может предъявить избирателям благодаря нормальным отношениям с Россией. Евросоюзу это не нужно. И тут подключается Зеленский, который обозлен лично на Орбана», — сказал эксперт.

Орбан регулярно критикует Украину, а также постоянно блокирует попытки Евросоюза (ЕС) передать Киеву очередной транш финансовой помощи или утвердить очередной пакет санкций против России. Ранее Венгрия остановила транзит важных для Украины поставок, в том числе топлива, и заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро в ответ на прекращение поставок российской нефти. А Словакия, в свою очередь, прекратила экстренные поставки электроэнергии на Украину. Обе страны заблокировали последний пакет санкций ЕС против Москвы.