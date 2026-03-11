Реклама

19:07, 11 марта 2026

Зеленский высказался о дате возобновления работы нефтепровода «Дружба»

Зеленский: Киев должен назвать ЕС дату возобновления работы «Дружбы»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Киев должен дать Европейскому союзу (ЕС) дату возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Интерфакс-Украина».

Украинский лидер рассказал, что обсуждал обязательства Киева по восстановлению нефтепровода с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

«В последних наших разговорах мы договорились, что Украина должна дать президентам ЕС дату возможного возобновления работы [нефтепровода]», — заявил Зеленский.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что Будапешт отправил на Украину комиссию во главе с госсекретарем Габором Чепеком. Их целью станет осмотр нефтепровода «Дружба».

