Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

Зеленский: Ремонт нефтепровода «Дружба» не будет быстрым процессом

Украине советовали отремонтировать нефтепровод «Дружба», но «это не так быстро», заявил 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя приостановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, которая продолжается еще с 27 января.

Из-за отсутствия поставок нефти Венгрия блокирует кредит Евросоюза Украине на 90 миллиардов долларов, а Словакия прекратила поставки электричества. Украина обвиняет в срыве поставок Россию, из-за удара которой по трубопроводу якобы и прекратилась подача нефти, однако в двух европейских странах утверждают, что труба цела и Киев блокирует поставки по политическим причинам.

Венгрия и Словакия утверждают, что возобновление поставок зависит от Киева

Как сообщала венгерская компания MOL, нефть из России не поступает в Венгрию по «Дружбе» с 27 января. В тот же день украинская компания «Нафтогаз» утверждала, что российские войска атаковали объект критической инфраструктуры «в западном регионе» Украины, в результате возник пожар. Уже в феврале министерство экономики Словакии подтверждало приостановку прокачки нефти по южной ветке «Дружбы».

В свою очередь, руководство компании «Укртранснафта», занимающейся транзитом нефти через Украину, отказалось разрешить транзит нефти в Венгрию и Словакию после инцидента на трубопроводе. Там заявляли о нештатной ситуации в начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды». При этом прокачка нефти по трубопроводу Мозырь — Броды, направляющему нефть в Венгрию и Словакию, была приостановлена еще в конце января по запросу украинской стороны. Источники утверждали, что техническая готовность к возобновлению транспортировки имеется, но отсутствует решение «Укртранснафта».

В Венгрии же заявили, что Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию, чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что возобновление и срок транспортировки нефти по «Дружбе» зависят исключительно от Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также сообщал, что «Дружба» функционирует, а украинская сторона так и не позволила словацкому послу посетить якобы поврежденную часть инфраструктуры.

Так как поставки не возобновились, Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину, а Словакия — экстренные поставки электроэнергии.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Позднее Украина попросила Еврокомиссию помочь с организацией логистики при поставках нефти в Венгрию и Словакию, а также сообщила, что работа над ремонтом трубопровода ведется в круглосуточном режиме. Предполагалось, что поставки нефти будут восставлены 20 февраля, но затем этот срок несколько раз пересматривался киевскими властями. Сегодня же Роберт Фицо заявил, что они возобновятся не раньше марта. А председатель Евросовета Антониу Кошта накануне сообщил, что Украина в ближайшие дни проведет оценку, сколько времени потребуется на ремонт трубопровода.

Венгрия заблокировала кредит Украине, заявив об абсурдности ситуации

На минувшей же неделе Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств 20 февраля, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.

Недовольный этим Антониу Кошта пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану последствиями. Тот же указал в ответ на абсурдность ситуации: «Мы принимаем финансово выгодное для Украины решение, которое я лично не одобряю, затем Украина создает чрезвычайную энергетическую ситуацию в Венгрии, а вы [Кошта] просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно. Я не могу поддержать какое-либо решение, благоприятное для Украины, до тех пор, пока она не вернется к нормальности».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Зеленский же призвал Орбана обсуждать энергетическое перемирие с президентом России Владимиром Путиным, если он стремится к восстановлению работы нефтепровода.

При этом накануне стало известно, что нефтепровод «Дружба» выведен из-под санкций Великобритании до 14 октября 2027 года.