Зеленский: Ремонт «Дружбы» не будет быстрым процессом

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ремонт и восстановление работы нефтепровода «Дружба» не будут быстрым процессом. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Владимир Зеленский заявил в среду, что Украине рекомендовали отремонтировать нефтепровод "Дружба", но "это делается не так быстро"», — сказано в публикации.

Ранее нефтепровод «Дружба» был выведен из-под санкций Великобритании до 14 октября 2027 года.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».