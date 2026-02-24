Реклама

19:51, 24 февраля 2026Экономика

Страна НАТО вывела «Дружбу» из-под санкций

OFSI: «Дружба» выведена из-под санкций Британии до октября 2027 года
Кирилл Луцюк
Фото: Omar Marques / Getty Images

Нефтепровод «Дружба» выведен из-под санкций Великобритании до 14 октября 2027 года. Об этом говорится в генеральной лицензии, которая опубликована на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

До этого стало известно, что Лондон расширил список антироссийских санкций на 297 позиций. В этом перечне оказались 240 компаний и организаций, 7 физических лиц и 50 судов. Большая часть из них располагаются не в России. В частности, 142 компании зарегистрированы в ОАЭ, 39 — в Китае, 3 — в Таиланде, 2 — в Индии. Кроме того, рестрикции распространились на два грузинских телеканала — Imedi TV и POSTV — и компанию из Польши.

Кроме того, под санкции попали девять российских банков — Аверс Банк, Точка Банк, Почта Банк, Фора-Банк, «Ак Барс», Ланта-Банк, Синара Банк, Абсолют Банк, Транскапиталбанк.

Известно также, что Венгрия и Словакия решили импортировать российскую нефть по морю, воспользовавшись исключением из санкций Евросоюза, пока из-за действий украинской стороны прекратились поставки по нефтепроводу «Дружба».

