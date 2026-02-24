Реклама

Экономика
12:05, 24 февраля 2026Экономика

Великобритания ввела санкции против российских банков и СПГ

Великобритания распространила антироссийские санкции на 240 компаний и 50 судов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Правительство Великобритании в четвертую годовщину начала боевых действий на Украине расширило антироссийский санкционный список на 297 позиций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В него попали 240 компаний и организаций, 7 физических лиц и 50 судов. Большая часть из них находится не в России. Так, 142 компании зарегистрированы в ОАЭ, 39 — в Китае, 3 — в Таиланде, 2 — в Индии. Также ограничительные меры распространены на два грузинских телеканала — Imedi TV и POSTV — и одну компанию из Польши.

Санкции введены в отношении девяти российских банков — Аверс Банк, Точка Банк, Почта Банк, Фора-Банк, «Ак Барс», Ланта-Банк, Синара Банк, Абсолют Банк, Транскапиталбанк.

Из нефтегазовой отрасли под удар попали «Транснефть» и заводы по сжижению природного газа «Криогаз-Высоцк» (принадлежит «Новатэку») и «Газпром СПГ Портовая». Кроме того, ограничительные меры введены в отношении некоторых проектов «Росатома».

Ранее Венгрия заблокировала очередной пакет санкций Евросоюза на фоне прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» из России через Украину. По словам главы МИД республики Петера Сийярто, блокировка будет снята, когда транзит возобновится. Киев перенес возобновление работы маршрута, поврежденного из-за обстрелов, на 25 февраля.

