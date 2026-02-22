Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 22 февраля 2026Мир

Страна Европы захотела заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России из-за остановки нефтепровода «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Венгрия заблокирует его. До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать решения, важные для Киева», — написал министр.

Ранее венгерский политолог Аттила Харгитаи заявил, что Блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением президента Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бортников заявил о британском следе в покушении на генерала Алексеева

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Полицейские переоделись во льва ради поимки неуловимого вора

    Россиян предупредили о подорожании сезонных услуг по уходу за машиной

    Шведка Андерссон выиграла в масс-старте на Олимпиаде, Непряева стала 11-й

    Глава Минобороны Великобритании захотел первым направить войска на Украину

    Экономист высказался о рисках ослабления рубля

    Страна Европы захотела заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций

    Главком ВСУ признал превосходство российских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok