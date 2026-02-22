Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ

Будапешт заблокирует 20-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России из-за остановки нефтепровода «Дружба», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Венгрия заблокирует его. До тех пор пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать решения, важные для Киева», — написал министр.

Ранее венгерский политолог Аттила Харгитаи заявил, что Блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением президента Украины Владимира Зеленского.