Харгитаи: Блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением Зеленского

Блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением президента Украины Владимира Зеленского, а не стечением внешних обстоятельств. Об этом в беседе с РИА Новости заявил венгерский политолог Аттила Харгитаи.

«Ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно», — заявил политолог.

Он выразил уверенность, что решение Киева в первую очередь осложнит жизнь украинским гражданам.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.