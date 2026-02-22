Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 22 февраля 2026Мир

В Венгрии оценили решение Зеленского блокировать «Дружбу»

Харгитаи: Блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: David W Cerny / Reuters

Блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением президента Украины Владимира Зеленского, а не стечением внешних обстоятельств. Об этом в беседе с РИА Новости заявил венгерский политолог Аттила Харгитаи.

«Ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах. Решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" принималось осознанно», — заявил политолог.

Он выразил уверенность, что решение Киева в первую очередь осложнит жизнь украинским гражданам.

Ранее стало известно, что Венгрия заблокировала кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на обвинения Зеленского в блокировке переговоров

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Врач предупредил об опасных последствиях лечения геморроя народными методами

    На один вид товаров начнет действовать новый ГОСТ

    В Международной федерации хоккея выразили надежду на участие сборной России в Играх-2030

    У части российских школьников из программы пропадет один предмет

    Экс-премьер Украины оценил выгоду для США от сделки по украинским недрам

    В Венгрии оценили решение Зеленского блокировать «Дружбу»

    Мелони и Макрон перенесли первый с 2020 года саммит G7

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok