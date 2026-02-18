Реклама

23:58, 18 февраля 2026Экономика

Две европейские страны нашли способ импортировать российскую нефть

Сийярто: Венгрия и Словакия будут импортировать нефть из России по морю
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Венгрия и Словакия решили импортировать российскую нефть по морю, воспользовавшись исключением из санкций Евросоюза, пока из-за действий украинской стороны приостановлены поставки по нефтепроводу «Дружба». Об этом способе европейские страны уведомили Еврокомиссию (ЕК) в письме, передает РИА Новости.

«Сегодня вместе с министром иностранных дел Словакии мы объявили, что Венгрия и Словакия используют возможность импортировать российскую нефть морским путем, пока не будут восстановлены трубопроводные поставки», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках пресс-конференции в Будапеште.

По словам главы венгерского МИД, решение Евросоюза обязательно к исполнению всеми странами союза, а венгерская компания MOL ужа сделала заказ на нужное количество нефти для транспортировки по морю.

«Транспортный маршрут строится, поэтому закупленные морским путем объемы могут прибыть в Венгрию к середине марта», — заключил Сийярто.

Ранее Венгрия и Словакия решили прекратить поставки дизеля на Украину из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Это может привести к снижению объемов запасов топлива в стране примерно на 20 процентов.

