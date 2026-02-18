Реклама

Экономика
19:14, 18 февраля 2026Экономика

На Украине оценили последствия прекращения поставок дизеля из двух стран Европы

Из-за остановки импорта дизеля из двух стран Украина потеряет 20 % поставок
Дмитрий Воронин

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Последствием остановки поставок на Украину дизельного топлива из двух европейских стран — Венгрии и Словакии, — исходя из актуальных данных рынка может стать снижение его объемов примерно на 20 процентов. Такие оценки привело издание «Страна.ua».

Согласно процитированным данным, в 2025 году из Словакии было поставлено 9,4 процента от общего объема дизеля, а в январе 2026-го — 11 процентов. Из Венгрии в прошлом году поступили сопоставимые 9 процентов, или 630 тысяч тонн топлива, говорится в материале.

Хотя представители украинских импортеров говорят о наличии возможности «оперативно заместить эти объемы» за счет поставок из Польши и Литвы, а также из Румынии и Греции, авторы статьи признают, что уже в феврале украинский рынок может недополучить около 30-35 тысяч тонн дизельного топлива.

В то же время, с учетом того, что рынок топлива в стране монополизируется, и из-за вытеснения с него небольших региональных сетей, а также того, что на Украине уже есть регионы, где заправок нет на десятки километров, эксперты допускают, что остановку поставок дизеля из Словакии и Венгрии крупные розничные продавцы могут использовать как повод, чтобы повысить цены не менее чем на 10 процентов.

В Будапеште 18 февраля заявили о прекращении поставок на Украину из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действия администрации Владимира Зеленского «явным шантажом», с помощью которого от страны добиваются поддержки финансирования боевых действий, а также вступления Киева в ЕС.

