Экономика
13:53, 18 февраля 2026Экономика

Словакия заявила о кризисе и остановила экспорт топлива на Украину

Фицо: Slovnaft останавливает экспорт дизельного топлива на Украину
Вячеслав Агапов

Фото: Antares_NS / Shutterstock / Fotodom

Нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод в Братиславе останавливает экспорт нефтепродуктов на Украину. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова приводитРИА Новости.

По словам главы правительства, республика останавливает экспорт дизтоплива на Украину и любой другой экспорт.

«Все, что будет обрабатываться в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка», — подчеркнул Фицо.

По информации портала Pravda, правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. В числе причин — приостановка импорта нефти через трубопровод «Дружба». Кабмин принял решение выделить из чрезвычайных запасов сырой нефти порядка 250 тысяч тонн сырья для Slovnaft, чего должно хватить примерно на один месяц работы.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, местная компания MOL уже заключила первые контракты на поставки нефти из России морским путем в Хорватию для последующего транзита в страну. Кроме того, Венгрия и Словакия официально обратились к Еврокомиссии в интересах применения правил, позволяющих обеим странам получать российскую нефть морским путем в том случае, если что-либо препятствует ее транспортировке по трубопроводам.

Две европейские страны перестали получать сырье по магистральному нефтепроводу «Дружба», так как в начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» произошла нештатная ситуация. Прокачка нефти по трубопроводу Мозырь — Броды, направляющему нефть в Венгрию и Словакию, была приостановлена в конце января по запросу украинской стороны. Руководство компании «Укртранснафта», занимающейся транзитом нефти через Украину, отказалось разрешить транзит нефти в Венгрию и Словакию после инцидента на трубопроводе — техническая готовность к возобновлению транспортировки имеется, но отсутствует соответствующее решение руководства компании.

