Экономика
20:04, 13 февраля 2026Экономика

Две страны перестали получать российскую нефть после инцидента на трубопроводе

В «Укртранснафта» отказались возобновить транзит нефти для Венгрии и Словакии
Вячеслав Агапов
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Руководство компании «Укртранснафта», занимающейся транзитом нефти через Украину, отказалось разрешить транзит нефти в Венгрию и Словакию после инцидента на трубопроводе. Об этом сообщает ТАСС.

Две европейские страны перестали получать сырье по магистральному нефтепроводу «Дружба», так как в начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» произошла нештатная ситуация. Прокачка нефти по трубопроводу Мозырь — Броды, направляющему нефть в Венгрию и Словакию, была приостановлена в конце января по запросу украинской стороны.

«Техническая готовность к возобновлению транспортировки имеется, но отсутствует решение руководства компании "Укртранснафта" на возобновление транспортировки», — отмечают источники.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в намеренной блокировке трубопровода, чтобы поставить правительство в сложное положение перед парламентскими выборами. Подобные действия угрожают безопасности энергоснабжения страны.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский принял решение по политическим причинам, что по-прежнему не разрешает возобновление поставок нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", хотя технически трубопровод полностью пригоден для возобновления поставок», — заявил он.

Ранее в Венгрии пообещали подать иск в суд Европейского союза против руководства объединения, если оно добьется запрета на поставки нефти и газа из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил, что Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент разработали план по отказу от российских энергоносителей к 2028 году.

