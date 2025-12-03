Венгрия пригрозила подать в суд на ЕС из-за российской нефти

Сийярто: Венгрия подаст в суд на ЕС, если он запретит поставки нефти из РФ

Венгрия подаст иск в суд Европейского союза (ЕС) против руководства ЕС, если оно добьется запрета на поставки нефти и газа из России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Министр напомнил, что Еврокомиссия, Евросовет и Европарламент разработали план по отказу от российских энергоносителей к 2028 году.

Он уточнил, что Будапешт не приемлет план ЕС по отказу от нефти и газа из России. Глава МИД подчеркнул, что страна ведет подготовку к подаче иска вместе со Словакией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет на импорт российского газа станет для ЕС «зарей новой эры энергонезависимости». По ее словам, Европа полностью отказывается от российского газа.