Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:41, 25 февраля 2026Мир

Орбан ответил на угрозы Евросовета из-за Украины

Орбан ответил на критику Евросовета из-за блокировки кредита Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику председателя Европейского совета (ЕС) Антониу Кошты в связи с отказом Будапешта поддерживать многомиллиардный кредит для Украины. Копию своего письма политик опубликовал в аккаунте социальной сети Х.

«Я понимаю ваши опасения. Но вы также, безусловно, видите абсурдность ситуации: мы принимаем финансово выгодное для Украины решение, которое я лично не одобряю, затем Украина создает чрезвычайную энергетическую ситуацию в Венгрии, а вы просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно. Я не могу поддержать какое-либо решение, благоприятное для Украины, до тех пор, пока она не вернется к нормальности», — отметил он.

Орбан также указал в письме, что для возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию «нет никаких технических препятствий», так как для этого требуется «только политическое решение Украины».

Ранее стало известно, что Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро Украине.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    В России резко выросли продажи одного типа машин

    Очевидцы рассказали об обстоятельствах исчезновения девятилетней российской школьницы

    В России оценили требования Украины по возвращению мирных жителей Курской области

    Задержан подозреваемый в гибели восьми китайских туристов подо льдом Байкала

    Пропавшую 24 года назад женщину нашли живой

    На обшивке пассажирского самолета обнаружили пулевое отверстие

    Гору камней показал мужчина ФСБ и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok