Орбан ответил на угрозы Евросовета из-за Украины

Орбан ответил на критику Евросовета из-за блокировки кредита Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику председателя Европейского совета (ЕС) Антониу Кошты в связи с отказом Будапешта поддерживать многомиллиардный кредит для Украины. Копию своего письма политик опубликовал в аккаунте социальной сети Х.

«Я понимаю ваши опасения. Но вы также, безусловно, видите абсурдность ситуации: мы принимаем финансово выгодное для Украины решение, которое я лично не одобряю, затем Украина создает чрезвычайную энергетическую ситуацию в Венгрии, а вы просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно. Я не могу поддержать какое-либо решение, благоприятное для Украины, до тех пор, пока она не вернется к нормальности», — отметил он.

Орбан также указал в письме, что для возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию «нет никаких технических препятствий», так как для этого требуется «только политическое решение Украины».

Ранее стало известно, что Кошта пригрозил Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро Украине.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через «Дружбу».