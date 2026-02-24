Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:33, 24 февраля 2026Мир

В Евросовете пригрозили Орбану из-за Украины

Politico: Кошта пригрозил Орбану из-за блокировки Венгрией кредита для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Евросовета Антону Кошта пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом многомиллиардного кредита Европейского союза (ЕС) Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Кошта предупредил Орбана, что несоблюдение решения от 18 декабря "будет представлять собой нарушение принципа добросовестного сотрудничества" между странами ЕС и что "ни одно государство-член не может подрывать авторитет решений, принятых коллегиально Евросоветом"», — пишет журнал.

По словам авторов материала, переписка между политиками «усугубляет конфликт между ЕС и Венгрией».

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

В декабре 2025 года европейские лидеры на саммите ЕС приняли решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с просьбой к Трампу

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Лукашенко захотел возобновить отношения с одной прибалтийской страной

    Назван срок окончания снегопадов в Москве

    Российский «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ с тайными ходами на СВО

    Российский боец рассказал о страхе в первый день СВО

    Глава Пентагона признал планы США по размещению оружия в космосе

    Российскую актрису избили в пабе двое мужчин

    Горнолыжница Вонн рассказала о грозившей ей ампутации из-за падения на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok