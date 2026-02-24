В Евросовете пригрозили Орбану из-за Украины

Politico: Кошта пригрозил Орбану из-за блокировки Венгрией кредита для Украины

Председатель Евросовета Антону Кошта пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану последствиями из-за блокировки Будапештом многомиллиардного кредита Европейского союза (ЕС) Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Кошта предупредил Орбана, что несоблюдение решения от 18 декабря "будет представлять собой нарушение принципа добросовестного сотрудничества" между странами ЕС и что "ни одно государство-член не может подрывать авторитет решений, принятых коллегиально Евросоветом"», — пишет журнал.

По словам авторов материала, переписка между политиками «усугубляет конфликт между ЕС и Венгрией».

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

В декабре 2025 года европейские лидеры на саммите ЕС приняли решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Киева.