05:13, 19 декабря 2025Мир

Евросоюз договорился о финансировании Киева на 2026-2027 годы

Кошта: ЕС решил предоставить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Европейские лидеры договорились о финансировании Киева на 2026-2027 годы. ЕС решил предоставить Украине 90 миллиардов евро на указанный период. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

«Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026-27 годы было одобрено», — заявил политик.

До начала саммита глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока объединение не решит вопрос будущего финансирования Украины. Коммюнике по итогам первого дня переговоров не затрагивало тему замороженных российских активов, политики продолжили переговоры после перерыва.

