Фон дер Ляйен обозначила сроки принятия решения по активам России

Фон дер Ляйен: Никто не покинет саммит ЕС, пока не решится вопрос с Украиной

Никто из лидеров Европейского союза (ЕС) не покинет саммит, пока объединение не решит вопрос будущего финансирования Украины. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит Reuters.

«Украине на предстоящие два года необходимы 137 миллиардов евро финансирования. Я полностью согласна с позицией главы Евросовета Антониу Коштой, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем (...). Мы будем обсуждать два варианта — предоставление совместного кредита из бюджета ЕС, либо "репарационный кредит"», — подчеркнула политик.

Фон дер Ляйен добавила, что «полностью понимает» озабоченность Бельгии, которая отказывается конфисковать российские активы. Она также поблагодарила премьер-министра королевства за «активное участие в дискуссии по этому вопросу».

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие активов России может нарушить международное право, такого не делали даже во время Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающих доверия гарантий.