Премьер Бельгии выступил с предупреждением об изъятии активов России

Премьер Бельгии де Вевер: Изъятие активов РФ может нарушить международное право

Изъятие активов России может нарушить международное право, такого не делали даже во время Второй мировой войны. Об этом предупредил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает РИА Новости.

«Эта история несет немало финансовых и экономических рисков», — отметил он. По его словам, Европейский союз (ЕС) должен взять на себя финансовые риски, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму активов России.

Политик подчеркнул, что Еврокомиссия до сих пор не предложила ему заслуживающего доверие текста по гарантиям по российским активам. Де Вевер добавил, что конфискация активов может вызвать эффект снежного кома, когда будут изыматься активы клиентов Euroclear.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что попытки ЕС склонить Бельгию к одобрению плана экспроприации российских замороженных активов для их последующей передачи Украине в виде «репарационного кредита» потерпели неудачу, страна продолжает выступать категорически против такого шага.