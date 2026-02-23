Реклама

В Венгрии заявили об устранении повреждений на нефтепроводе «Дружба»

Сийярто: Венгрия получила от РФ данные об устранении повреждений на «Дружбе»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия получила от российской стороны информацию о том, что все повреждения на нефтепроводе «Дружба» устранены, и он полностью готов к работе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

«Мы получили обнадеживающую информацию о том, что в Татарстане устранены неисправности, возникшие в результате нападения на насосную станцию нефтепровода "Дружба". Это означает, что все участки нефтепровода находятся в рабочем состоянии — как физически, так и технически. Технически весь нефтепровод "Дружба" может функционировать», — сказал Сийярто.

Министр отметил, что возобновление и срок транспортировки нефти по «Дружбе» зависят исключительно от Украины. «Тот факт, что украинцы не возобновляют транспортировку по трубопроводу, является политическим шантажом Венгрии, поскольку это политическое, а не техническое или физическое решение», — высказался Сийярто.

Ранее венгерский политолог Аттила Харгитаи заявил, что блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением Владимира Зеленского, а не стечением внешних обстоятельств.

