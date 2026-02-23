Одна европейская страна прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине

Премьер Фицо: Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно», — подчеркнул он.

Словацкий лидер принял это решение в ответ на остановку украинскими властями транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По словам Фицо, он готов был обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако последний заявил о возможности начать разговор «только после 25 февраля».

Вместе с тем Роберт Фицо заметил, что Словакия возобновит поставки электроэнергии, если Украина пересмотрит свое решение по транзиту нефти.

Ранее в Венгрии назвали восстановление транзита по трубопроводу «Дружба» условием для поддержки пакета антироссийских санкций. В противном случае венгерское руководство будет блокировать его принятие, а также выделение кредита Украине.