Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится к восстановлению работы нефтепровода «Дружба», ему следует обсуждать энергетическое перемирие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».
По мнению Зеленского, именно Россия якобы виновата в остановке работы нефтепровода.
«Пусть именно Орбан поговорит с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное», — заявил украинский лидер.
Ранее Орбан заявил, что Киев использует нефть как средство оружия, нарушая соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Политик напомнил, что Украина по данному договору была обязана обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию.