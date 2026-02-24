Реклама

19:38, 24 февраля 2026

Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

Зеленский предложил Орбану обсуждать энергетическое перемирие с Путиным
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится к восстановлению работы нефтепровода «Дружба», ему следует обсуждать энергетическое перемирие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

По мнению Зеленского, именно Россия якобы виновата в остановке работы нефтепровода.

«Пусть именно Орбан поговорит с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или что-то подобное», — заявил украинский лидер.

Ранее Орбан заявил, что Киев использует нефть как средство оружия, нарушая соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Политик напомнил, что Украина по данному договору была обязана обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию.

