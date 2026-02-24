Реклама

23:53, 23 февраля 2026Мир

Орбан обвинил Украину в использовании оружия против Венгрии

Орбан: Украина применяет нефть как оружие, нарушая договоренности с ЕС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Киев использует нефть как средство оружия, нарушая соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), которое было заключено в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет РИА Новости.

Политик напомнил что Украина по данному договору была обязана обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию в государства-члены ЕС. «То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения», — отметил Орбан на выступлении перед венгерским парламентом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил Виктора Орбана с российским и белорусским лидерами, говоря о блокировке кредита ЕС.

Между тем, премьер Венгрии обвинил Киев и Брюссель во вмешательстве в выборы, поскольку они, по его мнению, хотят свергнуть «патриотическое правительство» для навязывания своих планов.

