22:12, 23 февраля 2026

Орбан обратился к Украине

Орбан: Евросоюз и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей. Такое заявление на своей странице в социальной сети X опубликовал премьер страны Виктор Орбан.

Он написал, что Киев и Брюссель вмешиваются в выборы в Венгрии, поскольку хотят свергнуть «патриотическое правительство», чтобы навязать свои планы. «Они не смогут лишить нас российских энергоносителей, заставить Украину вступить в ЕС, а нас отправлять деньги или втянуть в войну» — добавил Орбан.

«Руки прочь! Будущее Венгрии должно решаться исключительно ее народом», — обратился он к Украине и ЕС.

Ранее Орбан заявил, что Киев не сможет навязывать свои требования, когда речь идет о поставках российских энергоносителей в Венгрию.

