02:12, 21 февраля 2026

Лидер страны ЕС сделал резкий выпад в адрес Киева

Орбан заявил, что энергоснабжение Венгрии не будет заложником киевских амбиций
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Киев не сможет навязывать свои требования, когда речь идет о поставках российских энергоносителей в Венгрию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X.

«Энергетическое снабжение Венгрии не будет взято в заложники», — обозначил политик.

По его словам, Киев намерен обеспечить поставку российской энергии в страну Евросоюза только на своих условиях. Как считает Орбан, этот механизм говорит о политическом шантаже и нарушении договоренностей между ЕС и Украиной, которые запрещают действия, ставящие под угрозу энергетическую безопасность государств-членов объединения.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать Киеву многомиллиардный кредит ЕС ровно до тех пор, пока он не пропустит нефть из РФ.

До этого дипломат обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис. По его словам, подобные шаги совершаются специально в преддверии выборов.

