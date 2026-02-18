Сийярто: Зеленский пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис

Президент Украины Владимир Зеленский совершает попытки вызвать в Венгрии энергетический кризис в преддверии выборов за счет перекрытия транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с агентством MTI.

«Мы, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения Венгрии, но стоит отметить, что в рамках антивенгерской политики президент Зеленский решил вмешаться в венгерские выборы, пытаясь создать такой энергетический кризис, что у него не получается, но явно предпринимаются попытки в этом направлении», — отметил руководитель МИД.

Как подчеркнул он, поставки нефти в Венгрию «по-прежнему обеспечены», в то время как стране хватает стратегических резервов. По словам Сийярто, их правительство станет всячески пресекать попытки вмешательства в процесс голосования. Это будет достигаться как за счет средств, видимых общественности, так и за счет тех, что не будут заметны, заключил политик.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Евросоюз постоянно подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, позиция Будапешта в этом вопросе была прозрачна с самого начала и складывалась из того, что страна работает во имя мира, не пытаясь втягивать себя в конфликт.