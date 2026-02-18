Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 18 февраля 2026Мир

В МИД Венгрии жестко высказались о Зеленском

Сийярто: Зеленский пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершает попытки вызвать в Венгрии энергетический кризис в преддверии выборов за счет перекрытия транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с агентством MTI.

«Мы, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения Венгрии, но стоит отметить, что в рамках антивенгерской политики президент Зеленский решил вмешаться в венгерские выборы, пытаясь создать такой энергетический кризис, что у него не получается, но явно предпринимаются попытки в этом направлении», — отметил руководитель МИД.

Как подчеркнул он, поставки нефти в Венгрию «по-прежнему обеспечены», в то время как стране хватает стратегических резервов. По словам Сийярто, их правительство станет всячески пресекать попытки вмешательства в процесс голосования. Это будет достигаться как за счет средств, видимых общественности, так и за счет тех, что не будут заметны, заключил политик.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Евросоюз постоянно подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине. По словам дипломата, позиция Будапешта в этом вопросе была прозрачна с самого начала и складывалась из того, что страна работает во имя мира, не пытаясь втягивать себя в конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В США заявили о тупике в переговорах по Украине в Женеве

    В МИД Венгрии жестко высказались о Зеленском

    Цыгане взяли в оцепление морг и потребовали оживить умершего

    Зеленский сообщил о согласии России и Украины в одном вопросе

    Зеленский пожаловался на отказ США в вопросе с ракетами для Patriot

    Болельщиков Петросян просили не поднимать плакаты на русском на Олимпиаде

    Зеленский высказал опасение насчет Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok