21:56, 15 февраля 2026Мир

Сийярто выступил с предупреждением для Киева

Сийярто: ЕС постоянно подрывает усилия по урегулированию украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Евросоюз постоянно подрывает усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X.

«Будапешт прилагает серьезные усилия для восстановления мира в Украине, однако Брюссель, Берлин и другие европейские столицы их постоянно подрывают», — отметил он.

По словам Сийярто, позиция Венгрии с самого начала была ясна: «мы работаем во имя мира и стремимся не втягивать страну в конфликт».

Ранее сообщалось, что украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». На это пожаловался Петер Сийярто. По его словам, нефтепровод не был поврежден в результате последних ударов.

До этого Сийярто заявлял, что Владимир Зеленский принял решение блокировать поставки нефти в Венгрию из России, для того чтобы создать сложности для действующего венгерского правительства накануне парламентских выборов.

