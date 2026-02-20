Венгрия будет блокировать кредит Европейского союза (ЕС) Украине до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть. Такой ультиматум озвучил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Как подчеркнул дипломат, речь идет о блокировке Украиной нефтепровода «Дружба». В своем обращении Сийярто отметил, что до момента возобновления его работы Киев лишится запланированного многомиллиардного кредита от ЕС.
«Пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро», — заявил министр, добавив, что Будапешт намерен блокировать выплату.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива. До появления этой информации Сийярто сказал, что Будапешт 18 февраля решил остановить поставки дизельного топлива на Украину. Решение все также связано с отказом киевских властей возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Между тем Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис. По его словам, такие действия против страны направлены в преддверии выборов.