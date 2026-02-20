Сийярто: Венгрия блокирует Киеву кредит ЕС, пока он не пропускает нефть РФ

Венгрия будет блокировать кредит Европейского союза (ЕС) Украине до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть. Такой ультиматум озвучил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как подчеркнул дипломат, речь идет о блокировке Украиной нефтепровода «Дружба». В своем обращении Сийярто отметил, что до момента возобновления его работы Киев лишится запланированного многомиллиардного кредита от ЕС.

«Пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, Украина не будет иметь доступа к военному займу в размере 90 миллиардов евро», — заявил министр, добавив, что Будапешт намерен блокировать выплату.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива. До появления этой информации Сийярто сказал, что Будапешт 18 февраля решил остановить поставки дизельного топлива на Украину. Решение все также связано с отказом киевских властей возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Между тем Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис. По его словам, такие действия против страны направлены в преддверии выборов.