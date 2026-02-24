Реклама

Зеленский раскритиковал Венгрию из-за блокировки нового кредита ЕС

Зеленский сравнил Орбана с Путиным и Лукашенко, говоря о блокировке кредита ЕС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за намерение блокировать Киеву многомиллиардный кредит от Европейского союза. Свое заявление политик сделал в рамках интервью немецкому телеканалу ARD.

«Если он заблокирует 90 миллиардов евро, то поставит себя на один уровень с Путиным и Лукашенко», — заявил украинский глава, имея в виду венгерского премьера.

По словам Зеленского, блокировки кредита не будет, поскольку в ЕС постараются найти способы обхода шага, на который готов пойти Будапешт.

Ранее Виктор Орбан обратился к Украине, подчеркнув, что Венгрию не смогут лишить российских энергоносителей. Кроме того, лидер страны обвинил Киев и Брюссель во вмешательстве в выборы, поскольку они, по мнению политика, хотят свергнуть «патриотическое правительство», чтобы навязать свои планы.

Несколько дней назад венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто говорил, что Венгрия блокирует Киеву кредит ЕС, пока он не пропускает нефть РФ.

